В Харькове ночью обстреляли аэропорт и супермаркет: много погибших и раненых

Ночью 25 марта в Харькове россияне обстреляли терминал аэропорта и супермаркет. Погибли 6 человек, более 17 – получили ранения.

За ночь оккупанты 54 раза обстреляли Харьков. Были артиллерийские обстрелы, минометные, танковые, из систем реактивного огня. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Кстати На Харьковщине спасатели продолжают разбирать завалы: в пожарах спасли 4 человека

Днем россияне били даже по пунктам выдачи гуманитарной помощи. Ночью под обстрелы попал терминал аэропорта, утром – супермаркет "Метро".

Были бои под Изюмом. Наши защитники сбили там 2 вражеских самолета.

Чем бьют оккупанты

На Харьковщине агрессор применял реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Кроме того, "Калибр" попал в жилой центр Харькова, в исторический центр города.

Также россияне запускали авиабомбы, однако благодаря ВСУ вражеская авиация над городом пока не активна. Летают только разведывательные беспилотники, которые так же вскоре уничтожат.

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