В Харькове официально переименовали Московский проспект и три улицы, связанные с Россией

Сегодня, 11 мая, на внеочередной сессии Харьковского городского совета было принято решение сменить в городе названия четырех топонимов, связанных с враждебной Россией.

Об этом сообщили на сайте Харьковского городского совета. К перечню переименованных топонимов относят проспект Московский, спуск Белгородский, Белгородское шоссе и Московский район.

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Список топонимов с прошлыми и нынешними названиями:

Проспект Московский переименовали в проспект Героев Харькова

Спуск Белгородский – на улицу Героев спасателей

Белгородское шоссе – на Харьковское шоссе

Московский район – на район Салтовский.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, сегодня нардепы изменили названия лишь нескольких мест, которые считаются знаковыми для харьковчан, однако топонимов, связанных со страной-агрессором, в городе гораздо больше.

Терехов предложил подготовить список других топонимов, которые следует переименовать, к следующей сессии Харьковского городского совета.

И тогда мы учтем и Мариуполь, и многие другие города, разрушенные российским агрессором, в которых погибли славные воины ВСУ и мирные жители. Я уверен, что у нас хватит и улиц, и переулков, и школ для их переименования в честь героев, отдавших свою жизнь за независимость Украины,

– подчеркнул Игорь Терехов.

Дерусификация украинских городов:

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