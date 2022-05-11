В Харькове официально переименовали Московский проспект и три улицы, связанные с Россией
Источник:Харьковский городской совет
Сегодня, 11 мая, на внеочередной сессии Харьковского городского совета было принято решение сменить в городе названия четырех топонимов, связанных с враждебной Россией.
Об этом сообщили на сайте Харьковского городского совета. К перечню переименованных топонимов относят проспект Московский, спуск Белгородский, Белгородское шоссе и Московский район.
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Список топонимов с прошлыми и нынешними названиями:
- Проспект Московский переименовали в проспект Героев Харькова
- Спуск Белгородский – на улицу Героев спасателей
- Белгородское шоссе – на Харьковское шоссе
- Московский район – на район Салтовский.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, сегодня нардепы изменили названия лишь нескольких мест, которые считаются знаковыми для харьковчан, однако топонимов, связанных со страной-агрессором, в городе гораздо больше.
Терехов предложил подготовить список других топонимов, которые следует переименовать, к следующей сессии Харьковского городского совета.
И тогда мы учтем и Мариуполь, и многие другие города, разрушенные российским агрессором, в которых погибли славные воины ВСУ и мирные жители. Я уверен, что у нас хватит и улиц, и переулков, и школ для их переименования в честь героев, отдавших свою жизнь за независимость Украины,
– подчеркнул Игорь Терехов.
Дерусификация украинских городов:
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