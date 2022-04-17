В Харькове продолжается частичная блокировка российскими войсками

Продолжаются 53 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Войска РФ продолжают частичную блокировку Харькова.

Такую информацию сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

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По предварительным данным, на Слобожанском направлении оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова.

Враг пытается осуществить огневое поражение позиций подразделений Вооруженных сил Украины и объектов критической инфраструктуры.

Также сообщается, что в Донецком и Таврическом направлениях враг активизировал боевые действия. Оккупационные войска продолжают бить ракетами по Мариуполю, в том числе и с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

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