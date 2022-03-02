В Харькове прогремели новые взрывы: фото и видео после
2 марта 2022 , 13:45Читати новину українською
Источник:телеграмм "Суспільне Харків"
Харьков остается одной из самых желанных целей врага. Поэтому россияне продолжают цинично обстреливать город.
Известно, что снаряд попал в Дом труда. По всей вероятности, оккупанты целились в мэрию, сообщает 24 канал.
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Новые взрывы в Харькове
Результат удара снаряда в центре города – выбитые окна, двери городского совета и других зданий, которые находятся вокруг.
Смотрите видео из Харькова: