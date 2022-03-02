В Харькове прогремели новые взрывы: фото и видео после

Харьков остается одной из самых желанных целей врага. Поэтому россияне продолжают цинично обстреливать город.

Известно, что снаряд попал в Дом труда. По всей вероятности, оккупанты целились в мэрию, сообщает 24 канал.

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Новые взрывы в Харькове

Результат удара снаряда в центре города – выбитые окна, двери городского совета и других зданий, которые находятся вокруг.

Смотрите видео из Харькова:

Харьков после взрыва / Фото телеграмм "СолнцеЛикий Харьков"

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