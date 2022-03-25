В Харькове простились с Борисом Романченко, пережившим немецких, но не русских фашистов

Сегодня, 24 марта, в Харькове попрощались с 96-летним Борисом Романченко. 21 марта в его дом прилетел вражеский снаряд.

Квартира 96-летнего мужчины, как и весь этаж, выгорели дотла. К сожалению, от Бориса Романченко остались только кости.

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Найти останки удалось со второй попытки.

Что стоит знать о Борисе Романченко:

Борис Романченко пережил Голодомор и Вторую мировую войну.

Он был узником германских концлагерей Бухенвальд, Пенемюнде, Мительбау-Дора и Берген-Бельзен.

В течение жизни активно боролся за сохранение памяти о нацистских преступлениях и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора.

Но 21 марта 2022 года его жизнь забрали "рашисты".

Прощание с Борисом Романченко: смотрите видео