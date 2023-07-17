Ночью в Харькове снова раздавались громкие взрывы, а Днепропетровщину атаковали "Шахедами"
В ночь на 17 июля российские захватчики атаковали Днепропетровщину и Харьков. Однако украинская ПВО сработала оперативно.
Харьков второй раз за сутки оказался под ударом. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.
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Харьков под вражеским ударом
Как сообщил городской голова Игорь Терехов, поздно вечером Харьков снова оказался под ударом. По предварительной информации, были зафиксированы обстрелы Основянского района.
Отметим, что до этого 16 июля в Харькове также было зафиксировано попадание в Основянском районе. На месте прилетов работали сотрудники ГСЧС и тушили пожар. В результате обстрела пострадали семь человек. Есть неподтвержденная информация об одном погибшем.
Днепропетровщину атаковали дроны-камикадзе
Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что около часа враг атаковал область беспилотниками. К счастью, оба "Шахеда" в небе над регионом сбили наши защитники. Работали защитники из ВзК "Восток".
Остальная ночь на Днепропетровщине прошла тихо и без обстрелов.
Предыдущие атаки Украины: что известно
- Напомним, что российские военные под вечер 16 июля нанесли очередной ракетный удар по Харькову. Враг бил ракетами типа С-300, в результате чего есть раненые, а также по меньшей мере одна жертва.
- В прокуратуре сообщили, что в 18:50 российские захватчики нанесли ракетный удар по Харькову. Они попали в промышленное предприятие, расположенное в Основянском районе города. По предварительной версии, оккупанты выпустили две ракеты типа С-300 из Белгородской области.
- Известно, что один человек погиб в результате атаки. Еще трое получили ранения. Все они – сотрудники промышленного предприятия.
- Позже стало известно, что жертвой ракетного удара стал мужчина 1999 года рождения. Он работал на этом гражданском предприятии, в которое попали оккупанты.
- 13 июля российские оккупанты атаковали Украину 20-ю ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Также враг применил две крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и одну баллистическую – "Искандер-М" (Джанкой, Крым).
- В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно на Киевщине. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр".