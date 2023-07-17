Ночью в Харькове снова раздавались громкие взрывы, а Днепропетровщину атаковали "Шахедами"

В ночь на 17 июля российские захватчики атаковали Днепропетровщину и Харьков. Однако украинская ПВО сработала оперативно.

Харьков второй раз за сутки оказался под ударом. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

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Харьков под вражеским ударом

Как сообщил городской голова Игорь Терехов, поздно вечером Харьков снова оказался под ударом. По предварительной информации, были зафиксированы обстрелы Основянского района.

Отметим, что до этого 16 июля в Харькове также было зафиксировано попадание в Основянском районе. На месте прилетов работали сотрудники ГСЧС и тушили пожар. В результате обстрела пострадали семь человек. Есть неподтвержденная информация об одном погибшем.

Днепропетровщину атаковали дроны-камикадзе

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что около часа враг атаковал область беспилотниками. К счастью, оба "Шахеда" в небе над регионом сбили наши защитники. Работали защитники из ВзК "Восток".

Остальная ночь на Днепропетровщине прошла тихо и без обстрелов.

Предыдущие атаки Украины: что известно