СБУ задержала предателя, готовившего теракты против украинских летчиков

В Харькове задержали агента ФСБ, который готовил теракты против украинских летчиков и спецназовцев. Сейчас его держат под стражей.

Предатель занимался подготовкой терактов против находящихся на территории Харькова военнослужащих ВСУ. Теперь ему грозит лишение свободы.

Важно В Украине засудили киллера, готовившего убийство Буданова и Резникова

Украинец готовил теракты против наших защитников

Злоумышленник следил за украинскими защитниками, пытался установить места их дислокации, а также маршруты передвижения. Особое внимание враг обращал на военных летчиков, командиров спецподразделений ВСУ и сотрудников СБУ.

В итоге правоохранители задержали предателя при попытке передачи агрессору разведывательной информации.

В то же время вблизи одного из домов, где проживают украинские военнослужащие, обнаружен вражеский схрон со взрывчаткой, которую враг планировал применить для совершения терактов,

– рассказали в СБУ.

Злоумышленником оказался житель Харькова, которого в ноябре 2022 года завербовал сотрудник ФСБ в Белгородской области Салицев А.П. В вербовке помог родственник предателя, проживающий в России.

"Кроме слежки за украинскими защитниками, злоумышленник выполнял вражеские задачи по выявлению замаскированных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Координаты стратегических объектов нужны были оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по городу", – отметили правоохранители.

В Харькове задержали предателя / фото СБУ

Что грозит предателю

СБУ уже сообщила задержанному о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Расследование продолжается.

В Украине разоблачают предателей