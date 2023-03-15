СБУ задержала предателя, готовившего теракты против украинских летчиков
Источник:Служба безопасности Украины
В Харькове задержали агента ФСБ, который готовил теракты против украинских летчиков и спецназовцев. Сейчас его держат под стражей.
Предатель занимался подготовкой терактов против находящихся на территории Харькова военнослужащих ВСУ. Теперь ему грозит лишение свободы.
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Украинец готовил теракты против наших защитников
Злоумышленник следил за украинскими защитниками, пытался установить места их дислокации, а также маршруты передвижения. Особое внимание враг обращал на военных летчиков, командиров спецподразделений ВСУ и сотрудников СБУ.
В итоге правоохранители задержали предателя при попытке передачи агрессору разведывательной информации.
В то же время вблизи одного из домов, где проживают украинские военнослужащие, обнаружен вражеский схрон со взрывчаткой, которую враг планировал применить для совершения терактов,
– рассказали в СБУ.
Злоумышленником оказался житель Харькова, которого в ноябре 2022 года завербовал сотрудник ФСБ в Белгородской области Салицев А.П. В вербовке помог родственник предателя, проживающий в России.
"Кроме слежки за украинскими защитниками, злоумышленник выполнял вражеские задачи по выявлению замаскированных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Координаты стратегических объектов нужны были оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по городу", – отметили правоохранители.
В Харькове задержали предателя / фото СБУ
Что грозит предателю
СБУ уже сообщила задержанному о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Расследование продолжается.
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