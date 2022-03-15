В Харькове российские войска обстреливали город даже во время эвакуации людей

Российские оккупанты цинично и непрерывно бомбят мирное население Украины. В Харькове произошел обстрел, когда происходила эвакуация.

Упало минимум два снаряда

На кадрах, опубликованных СМИ, происходила эвакуация в районе вблизи станции метро "Армейская". Там от рук врага был разрушен жилой дом.

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В один момент спасатели увидели авиацию. Буквально через несколько секунд раздался свист, после чего прогремел мощный взрыв.

На кадрах видно, как некоторые упали. Также слышно, как билось стекло, возможно, окна. Спасатели стали призывать людей как можно быстрее пройти в укрытие.

По предварительной информации, упало минимум два снаряда.

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