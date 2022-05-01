СБУ нашла двоих местных жителей, незаконно хранивших дома боевое огнестрельное оружие и военные средства поражения.

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Подробности дела

27-летний гражданин России и 43-летний украинец проживали в Харькове. Но оба до начала полномасштабного вторжения России в Украину регулярно, по нескольку раз в месяц, выезжали в российский Белгород якобы с "предпринимательской целью".

Служба безопасности Украины обратила внимание на поездки мужчин. По месту жительства обоих сотрудники СБУ обнаружили и изъяли немалый арсенал военных средств поражения, в частности: 3 автомата Калашникова, 1 пистолет Макарова, помповое ружье, 24 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, около полутысячи патронов к автомату Калашникова и других видов огнестрельного оружия.

Изъятое оружие: фото СБУ

СБУ проверяет их причастность к российской агентуре

Злоумышленников уже задержали. Правоохранители собираются сообщить каждому из них о подозрении за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Также СБУ проверяет, не сотрудничали ли они случайно с российскими спецслужбами.

Служба безопасности Украины проверяет возможную причастность злоумышленников к сотрудничеству со спецслужбами страны-агрессора и возможность предоставления ими помощи оккупационным войскам,

– говорится в сообщении СБУ.

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