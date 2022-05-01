СБУ нашла двоих местных жителей, незаконно хранивших дома боевое огнестрельное оружие и военные средства поражения.
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Подробности дела
27-летний гражданин России и 43-летний украинец проживали в Харькове. Но оба до начала полномасштабного вторжения России в Украину регулярно, по нескольку раз в месяц, выезжали в российский Белгород якобы с "предпринимательской целью".
Служба безопасности Украины обратила внимание на поездки мужчин. По месту жительства обоих сотрудники СБУ обнаружили и изъяли немалый арсенал военных средств поражения, в частности: 3 автомата Калашникова, 1 пистолет Макарова, помповое ружье, 24 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, около полутысячи патронов к автомату Калашникова и других видов огнестрельного оружия.
Изъятое оружие: фото СБУ
СБУ проверяет их причастность к российской агентуре
Злоумышленников уже задержали. Правоохранители собираются сообщить каждому из них о подозрении за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Также СБУ проверяет, не сотрудничали ли они случайно с российскими спецслужбами.
Служба безопасности Украины проверяет возможную причастность злоумышленников к сотрудничеству со спецслужбами страны-агрессора и возможность предоставления ими помощи оккупационным войскам,
– говорится в сообщении СБУ.
СБУ разоблачает предателей и агентов по всей Украине: последние новости
- Недавно СБУ задержала последнего участника агентурной сети, которая способствовала враждебным обстрелам Луганщины. "Агенты" передавали собранные данные куратору. Сейчас все, включая куратора, задержаны.
- На днях во Львовской области обнаружили коллаборанта, выполнявшего приказы российских спецслужб.
- В Вознесенске в Николаевской области работники СБУ задержали российских военных, которые пытались захватить Южноукраинскую АЭС.
- В тот же день в Днепропетровской области задержали бывшую помощницу террориста Захарченко.
- В Черкасской области СБУ перехватила грузовик, который вез комплектующие к военному оборудованию из Донецкой области в Россию. Имелись важные детали для ремонта самолетов, судов и другой военной техники. Теперь все послужит потребностям ВСУ.
- А вот на Житомирщине СБУ разоблачила "крысу", собиравшую информацию о боевых самолетах ВСУ и инфраструктуре. Он являлся сотрудником украинского оборонного предприятия.
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