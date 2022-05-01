СБУ знайшла двоє місцевих жителів, які незаконно зберігали вдома бойову вогнепальну зброю та військові засоби ураження.

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Подробиці справи

27-річний громадянин Росії та 43-річний українець проживали у Харкові. Але обидва до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну регулярно, по кілька разів на місяць, виїжджали до російського Бєлгорода нібито з "підприємницькою метою".

Служба безпеки України звернула увагу на поїздки чоловіків. За місцем проживання обох співробітники СБУ виявили та вилучили чималий арсенал військових засобів ураження, зокрема: 3 автомати Калашникова, 1 пістолет Макарова, помпову рушницю, 24 бойові гранати Ф-1 та РГД-5, близько півтисячі набоїв до автомата Калашникова та інших видів вогнепальної зброї.

Вилучена зброя: фото СБУ

СБУ перевіряє їхню причетність до російської агентури

Зловмисників вже затримали. Наразі правоохоронці збираються повідомити кожному з них про підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Також СБУ перевіряє, чи не співпрацювали вони часом з російськими спецслужбами.

Служба безпеки України перевіряє можливу причетність зловмисників до співпраці зі спецслужбами країни-агресора та можливість надання ними допомоги окупаційним військам,

– йдеться в повідомленні СБУ.

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