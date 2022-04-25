В Харькове снаряд оккупантов попал в многоэтажку: огонь охватил квартиры на двух этажах

Спасатели в Харькове потушили пожар в 12-этажном доме на Салтовке. Именно туда раньше влетел русский снаряд.

Как сообщили спасатели, пожар вспыхнул 25 апреля в 13:07 в Киевском районе Харькова.

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В результате попадания вражеского снаряда в жилой дом занялись квартиры на 3 и 4 этажах. Пожар на площади 250 квадратных метров удалось локализовать в 14:10, а окончательно ликвидировать – в 15:45.

От ГСЧС привлекли 25 человек и 5 единиц техники. Предварительно пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Пожар в Харькове / Фото ДСНС, Общественное

Добавим, что российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область. В результате вражеской атаки погибли 3 мирных жителя , еще 1 человек ранен.

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