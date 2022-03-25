В Харькове снаряд попал в стоящих в очереди за гуманитаркой людей: ужасный момент удара
Источник:телеграм "Труха"
Россияне 24 марта обстреляли жителей Харькова, стоявших в очереди за гуманитарной помощью. В результате атаки захватчиков погибли 6 человек.
В сети опубликовали видео момента попадания снаряда у людей, которые в Харькове ждали гуманитарной помощи.
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Момент попадания снаряда в людей в Харькове
На опубликованном в сети видео с камер наблюдения видно, как ракета летит прямо в толпу. Люди сразу начинают разбегаться в стороны.
К сожалению, избежать жертв не удалось. Атака россиян привела к гибели 6 мирных жителей Харькова. Еще 15 получили травмы, их госпитализировали.
Напомним, российские захватчики утром 25 марта попали в больницу в Основянском районе Харькова. В результате погибли 4 человека, еще 7 получили ранения.
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