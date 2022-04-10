В Харькове спасли кота, который две недели просидел в разрушенном доме
Источник:ГСЧС
Украинские спасатели не оставляют в беде ни людей, ни животных. В Харькове им удалось спасти кота, который находился в разрушенном доме две недели.
Пушистый красавец прятался за диваном
Спасатели 9-го апреля разбирали завалы 5-этажки в Индустриальном районе Харькова. Российские оккупанты обстреляли жилой массив 2 недели назад.
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Когда спасатели разбирали завалы, то обнаружили кота на 4-м этаже. Пушистый красавец прятался за диваном.
Спасенный кот в Харькове / Скриншот видео ГСЧС
Спасатели не бросили четвероногого друга в беде и эвакуировали из-под завала. Кот был напуган и полностью грязный, ведь две недели просидел в закрытом и разрушенном доме.
Милую зверушку передали одной из жительниц дома. Кот в безопасности и ждет своих хозяев.
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