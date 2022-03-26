В Харькове "спрятали" памятник Шевченко: чрезвычайное видео

Харьков продолжает держать оборону. В частности, в городе делают все, чтобы уберечь культурные памятники от разрушений.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Враг встретил здесь яростное сопротивление. Об основных событиях за последние недели читайте по ссылке.

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В Харькове "спрятали" памятник Шевченко

В частности, памятник власти Харькова решили сделать все, чтобы памятник Тарасу Шевченко пережил войну. Монумент начали закладывать мешками с песком. Соответствующее указание дал мэр города Харькова Игорь Терехов 24 марта.

Он назвал памятник украинскому писателю "нашим символом". По его словам, и обычные люди, и специализированные работники приступили к работе с большим энтузиазмом. На сегодня сообщили, что работу почти завершили.

Видео из Харькова:

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