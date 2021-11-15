Причиной аварии была невнимательность пешехода, которая была в наушниках. К спасателям по инциденту обратились в 14: 15.

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Шла в наушниках

Это произошло неподалеку от станции метро "Студенческая". Newsroom сообщает, что больше об этом рассказали в мэрии Харькова. Там сказали журналистам, что девушка просто не услышала электротранспорт и звуковой сигнал водителя. Потерпевшей примерно 19 лет (родилась в 2002 году).

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В Центре экстренной медицинской помощи рассказали, что она не получила критических травм конечностей. У потерпевшей диагностировали только ушибы и перелом ноги. Наезд совершил трамвай, двигавшийся по маршруту 27.

В телеграмме "Труха" написали, что потерпевшая является уроженкой Индии. Однако эту информацию пока официально не подтверждали.

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В конце июля сообщили, что в Одессе трамвай наехал на мужчину. Тот в этот момент косил траву возле колеи.

Туда прибыли спасатели и скорая и пострадавшего достали из-под колес. В результате аварии, у него была практически оторвана одна нога.