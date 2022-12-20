Враг не сможет забрать праздник: в Харькове установили рождественскую елку в метро – эффектные кадры

В этом году из-за полномасштабной войны наши праздники будут не такими, как раньше. Однако враг их не может отнять, праздники будут. И это доказывает несокрушимый Харьков.

Рождественскую елку установили в метро. Подземка превратилась в настоящую новогодне-рождественскую сказку.

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Как выглядит елка в Харькове

Торжественное открытие елки в харьковском метро состоялось в День святого Николая. В подземку пришли многие, в частности, было много детей. Что наиболее трогает, так это счастливые дети, пришедшие на праздник, а не прятаться от российских ракет.

Открытие елки в Харькове: смотрите видео

А еще детей посетил и святой Николай. К слову, он записал короткое обращение к нашим воинам и отметил, что именно они волшебники и чудотворец в них верит. Как и вся страна.

Святой Николай обратился к украинским воинам: смотрите видео

Рождественская елка в Харькове / Фото Анны Черненко

Рождественские елки в Украине

На фоне полномасштабной войны в Украине многие города отказались от установления елок и торжеств. Однако во многих городах установили рождественские деревья, в частности: