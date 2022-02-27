В Харькове уже пылает российская военная техника, которая зашла в город

Утром 27 февраля в Харьков прорвалась вражеская техника. Беспрепятственно передвигаться по городу оккупантам не удалось.

Незадолго после сообщения о прорыве российской техники в Харькове, в сети начали появляться кадры того, как она горит.

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Харьковчане оказывают сопротивление оккупанту

Соответствующие кадры показали в местных телеграм-каналах. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал гражданских оставаться дома или в укрытиях. "ВСУ ликвидируют врага", – объяснил он.

Вражеская техника загорелась в Харькове: смотрите видео

Российская техника горит в Харькове: смотрите видео

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