В Харькове волонтеры и коммунальщики убирают город от обломков стекла и сваленных деревьев

Харьков, несмотря на войну и постоянные обстрелы, продолжает жизнь. Улицы города убирают от обломков стекла и сваленных деревьев.

А уже в скором времени планируют высаживать цветы. Об этом сообщил Харьковский городской совет.

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В Харькове волонтеры вместе с коммунальщиками убирают город

Департамент жилищно-коммунального хозяйства устроил инициативу "Восстановим Харьков вместе", к которой могут приобщиться все желающие. Так, инициативу поддержало уже более двух тысяч волонтеров из всех районов города.

В рамках "Восстановим Харьков вместе" волонтеры вместе с коммунальщиками и работниками ГСЧС разбирают завалы и убирают от обломков стекла, мусора и сваленных деревьев парковые зоны и придомовые территории жилых домов.

Только за последние три дня 436 волонтеров вместе с коммунальщиками отработали 26 локаций в разных районах Харькова.

В Харькове волонтеры вместе с коммунальщиками убирают город / фейсбук Харьковского Городского Совета

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Все желающие помочь в восстановлении Харькова могут записаться на участие в работах, заполнив специальную форму. После этого с вами свяжется координатор.