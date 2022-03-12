В Харькове и в Сумском районе воздушная тревога: все в укрытие

В Харькове и в Сумском районе объявили о воздушной тревоге. Людей призывают немедленно пройти в укрытие.

В частности, речь идет об опасности воздушной атаки со стороны российских оккупантов. Об этом заявили в 04:44 12 марта.

Обратите внимание Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов

В Харькове раздаются сирены из-за угрозы атаки России

Харьков! Воздушная тревога!

– говорится в сообщении.

Впоследствии о тревоге сообщили в Сумском районе, что на Сумщине.

Людей призывают не выходить из укрытий, пока не будет отбоя воздушной тревоги.

Андрей Онистрат о переговорах с Путиным и свержении российской империи – смотрите видео