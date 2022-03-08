В Харькове возобновили цифровую ретрансляцию телеканалов, – скоро будет аналоговое ТВ

8 марта 2022 , 21:51
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Источник:

Украинская Правда

Заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха сообщил, что цифровое вещание телеканалов в Харькове было возобновлено. Также Семенуха сообщил, что в ближайшее время возобновят и аналоговое вещание.

Из-за жестоких обстрелов оккупантами мирного населения, пострадала местная инфраструктура – ​​в том числе и башни связи. В Харькове были проблемы с украинским вещанием из-за повреждений сетей. 

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Несмотря на это, в городе уже восстановили цифровое вещание украинских телеканалов. Заместитель Семенуха также анонсировал восстановление аналогового телевидения – по его словам, сеть будет восстановлена ​​в ближайшее время. 

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Автор: Ярослава Прадід