В Харькове возобновили цифровую ретрансляцию телеканалов, – скоро будет аналоговое ТВ
Источник:Украинская Правда
Заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха сообщил, что цифровое вещание телеканалов в Харькове было возобновлено. Также Семенуха сообщил, что в ближайшее время возобновят и аналоговое вещание.
Из-за жестоких обстрелов оккупантами мирного населения, пострадала местная инфраструктура – в том числе и башни связи. В Харькове были проблемы с украинским вещанием из-за повреждений сетей.
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Несмотря на это, в городе уже восстановили цифровое вещание украинских телеканалов. Заместитель Семенуха также анонсировал восстановление аналогового телевидения – по его словам, сеть будет восстановлена в ближайшее время.
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