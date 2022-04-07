В Харькове вспыхнул масштабный пожар в многоэтажке: горело сразу несколько квартир

В результате вражеских обстрелов в жилом многоэтажном доме в Киевском районе города Харькова произошел масштабный пожар. На верхних этажах под огнем оказалось сразу несколько квартир на площади пожара около 200 квадратных метров.

За минувшие сутки подразделения ГСЧС осуществили 22 выезда на тушение пожаров, вызванных обстрелами оккупантов, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

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В сообщении спасательной службы рассказали, что за последние сутки спасатели совершили 59 оперативных выездов, из которых:

на ликвидацию пожаров 41, в том числе пожаров, вызванных обстрелами – 22;

пожаров в экосистемах, вызванных неосторожным обращением с огнем – 16;

пожаров в частном секторе и на объектах, которые произошли по другим причинам, не связанным обстрелами – 3;

1 раз в разбор завалов и 7 – на помощь населению и ликвидации последствий ДТП.

Масштабный пожар в многоэтажке

На верхних этажах жилого дома горело несколько квартир на площади пожара около 200 кв.м. Спасателям ГСЧС удалось спасти 4-х жителей дома во время ликвидации возгорания. Среди них был ребенок 2006 года рождения. Сообщается, что к тушению огня привлекли 5 единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГСЧС.

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