В Харькове вспыхнуло общежитие: жуткие фото

В Харькове 10 марта произошел пожар в общежитии. Пламя распространилось на 6 комнат.

На месте работают спасатели. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Стоит прочесть Победа может быть позже, чем хотелось бы, надо научиться жить в новых условиях, – Резников

В Харькове горит общежитие

Приблизительно в 20:35 спасатели получили сообщение о пожаре в 5-этажном общежитии по улице Вальтера, 19 в Пятихатках Киевского района Харькова. Пожарные немедленно выехали на место вызова.

Горят 6 комнат общежития на 5 этаже. Площадь пожара – около 100 квадратных метров,

– рассказали в ГСЧС.

В настоящее время пожарные пытаются ликвидировать возгорание.

Пожар возник в 20:35 / Фото ГСЧС

Горят 6 комнат общежития / Фото ДСНС

На месте работают спасатели / Фото ГСЧС

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