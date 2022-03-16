В Харькове взрывы раздаются по всему городу
Источник:телеграм "Харьков LIVE"
В городе Харькове взрывы из-за действий оккупантов раздаются по всему городу. Точной информации о районах атаки нет.
Соответствующая информация была распространена в местном телеграм-канале. Об атаках стало известно ориентировочно в 04:28 16 марта.
Вадно В Харькове во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв
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Невероятная страшная ночь в Харькове, взрывы по всему городу!
– говорится в сообщении.
Также людей в городе призывали беречь свою жизнь.
Взрывы в городе продолжаются после объявления воздушной тревоги. Сирены звучали в городе еще ориентировочно в 01:35 16 марта. С тех пор отбоя не было.
Именно поэтому люди для сохранения жизни и здоровья должны сидеть в укрытиях.
Не распространяйте данные о попадании снарядов
В Минобороны постоянно призывают не распространять информацию о месте попадания вражеских снарядов.
Ведь каждый пост, где украинцы публично сообщают точный адрес попадания ракеты, помогают врагу скорректировать огонь.
Как выглядит сейчас Харьков после обстрелов оккупантов – смотрите видео