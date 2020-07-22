В Луцке задержали террориста Максима Плохого, который более 12 асов удерживал заложников в захваченном автобусе. Правоохранители выяснили, что у него есть сообщники. Одного из них уже задержали – в Харькове.

Сообщника луцкого террориста обнаружили в Харькове

Источник в правоохранительных органах Харьковской области рассказал изданию Depo.Харьков , что о харьковском сообщнике узнали во время проверки связей Максима Плохого из Луцка.

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Правоохранителям удалось установить, что незадолго до совершения преступления мужчина отправил в Харьков посылку с неизвестным содержимым. Как оказалось, там было оружие.



Арсенал оружия харьковского сообщника / Фото НПУ

У харьковского сообщника провели обыски

Сначала в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили следующее:

" В Харькове задержали мужчину, который может быть сообщником мужчины, захватившего заложников в Луцке. Сейчас полиция Харьковщины вместе с СБУ проводит обыски по адресу проживания этого лица" .

Полиция после осмотра дома 44-летнего предполагаемого сообщника луцкого террориста изъяла:

4 корпуса ручных гранат РГД-5,

2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним,

3 учебно-имитационных запала,

2 пистолета ТТ, пистолет "Дрейзе" и 100 патронов к ним,

гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.



Пистолеты, гранаты, запалы и сотни патронов обнаружили в доме предполагаемого сообщника / Фото НПУ

Мужчину задержали, он сотрудничает со следствием. Правоохранители будут изучать, не использовали ли изъятое оружие в других целях или преступлениях.



Мужчину задержали, он сотрудничает с полицией / Фото НПУ

Обратите внимание, несколько ранее Аваков говорил, что "сообщники задержаны" – то есть, во множественном числе. Но пока известно только об одном задержанном – в Харькове.