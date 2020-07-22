Сообщника луцкого террориста задержали в Харькове, изъяли целый арсенал оружия: детали, фото
В Луцке задержали террориста Максима Плохого, который более 12 асов удерживал заложников в захваченном автобусе. Правоохранители выяснили, что у него есть сообщники. Одного из них уже задержали – в Харькове.
Сообщника луцкого террориста обнаружили в Харькове
Источник в правоохранительных органах Харьковской области рассказал изданию Depo.Харьков, что о харьковском сообщнике узнали во время проверки связей Максима Плохого из Луцка.
Напомним Террорист в Луцке сдался и отпустил всех заложников: видео
Правоохранителям удалось установить, что незадолго до совершения преступления мужчина отправил в Харьков посылку с неизвестным содержимым. Как оказалось, там было оружие.
Арсенал оружия харьковского сообщника / Фото НПУ
У харьковского сообщника провели обыски
Сначала в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили следующее:
- "В Харькове задержали мужчину, который может быть сообщником мужчины, захватившего заложников в Луцке. Сейчас полиция Харьковщины вместе с СБУ проводит обыски по адресу проживания этого лица".
Полиция после осмотра дома 44-летнего предполагаемого сообщника луцкого террориста изъяла:
- 4 корпуса ручных гранат РГД-5,
- 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним,
- 3 учебно-имитационных запала,
- 2 пистолета ТТ, пистолет "Дрейзе" и 100 патронов к ним,
- гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.
Пистолеты, гранаты, запалы и сотни патронов обнаружили в доме предполагаемого сообщника / Фото НПУ
Мужчину задержали, он сотрудничает со следствием. Правоохранители будут изучать, не использовали ли изъятое оружие в других целях или преступлениях.
Мужчину задержали, он сотрудничает с полицией / Фото НПУ
Что известно о захвате автобуса в Луцке?21 июля 2020 около 8:00 человек по имени Максим Кривош (Плохой) захватил в центре Луцка маршрутку. В ней находилось 13 человек. Террорист сам позвонил в полицию и заявил о своих намерениях – подорвать автобус с людьми, если политики, в том числе и президент, не выполнят ряд требований. Уточнил, что имеет с собой взрывчатку и стрелковое оружие.
Его главное требование было, чтобы Владимир Зеленский в видеообращении призвал украинцев смотреть фильм "Земляне" 2005 года, а ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе".
В итоге Зеленский записав видео, а террорист отпустил заложников и сдался.