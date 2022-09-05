Снимал админздания и указывал локации: в Харькове полицейские задержали возможного координатора

5 сентября 2022 , 16:10
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Полиция Харькова задержала возможного координатора. Мужчина снимал здания административного значения и указывал геолокации.

Более того, в телефоне 51-летнего горожанина нашли фотографию российских военных. Детали будут выяснять правоохранители. Об этом 24 каналу сказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Задержанный мог сотрудничать с врагом.

Если он действительно является негодяем и корректировщиком – будет серьезная статья,
– сказала корреспондентка.

Чем руководствуются люди, поддерживающие российских убийц – остается только догадываться. "Для чего они на это идут? На то, чтобы бомбили и обстреливали ракетами их же улицу, их дома – непонятно", – подытожила Анна Черненко.

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Автор: Катерина Сердюк