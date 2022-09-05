Снимал админздания и указывал локации: в Харькове полицейские задержали возможного координатора

Полиция Харькова задержала возможного координатора. Мужчина снимал здания административного значения и указывал геолокации.

Более того, в телефоне 51-летнего горожанина нашли фотографию российских военных. Детали будут выяснять правоохранители. Об этом 24 каналу сказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Задержанный мог сотрудничать с врагом.

Если он действительно является негодяем и корректировщиком – будет серьезная статья,

– сказала корреспондентка.

Чем руководствуются люди, поддерживающие российских убийц – остается только догадываться. "Для чего они на это идут? На то, чтобы бомбили и обстреливали ракетами их же улицу, их дома – непонятно", – подытожила Анна Черненко.

Обстрелы Харькова: последние новости

Россияне беспощадно обстреливают Харьков. Ночью 4 сентября вражеская ракета попала в ресторанный комплекс Киевского района города. В результате удара вспыхнул пожар, охвативший 2200 квадратных метров.

К вечеру того же дня оккупанты снова обстреляли город. Атаковали Холодногорский и Новобаварский районы города. Ранения получили три человека.

Цинические удары российских захватчиков угрожают горожанам не только в непосредственный момент прилета. Харьковчане просят быть максимально осторожными, ведь некоторые боеприпасы не разорвались – они могут сдетонировать в любой момент.

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