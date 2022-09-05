Ба більше, у телефоні 51-річного містянина знайшли фотографію російських військових. Деталі з'ясовуватимуть правоохоронці. Про це 24 каналу сказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Затриманий міг співпрацювати з ворогом.

Якщо він справді є негідником і корегувальником – буде серйозна стаття,
– сказала кореспондентка.

Чим керуються люди, які підтримують російських вбивць – залишається тільки здогадуватися. "Для чого вони на це йдуть? На те, щоб бомбили й обстрілювали ракетами їхню ж вулицю, їхні ж будинки – незрозуміло", – підсумувала Анна Черненко.

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