Ба більше, у телефоні 51-річного містянина знайшли фотографію російських військових. Деталі з'ясовуватимуть правоохоронці. Про це 24 каналу сказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Затриманий міг співпрацювати з ворогом.

Якщо він справді є негідником і корегувальником – буде серйозна стаття,

– сказала кореспондентка.

Чим керуються люди, які підтримують російських вбивць – залишається тільки здогадуватися. "Для чого вони на це йдуть? На те, щоб бомбили й обстрілювали ракетами їхню ж вулицю, їхні ж будинки – незрозуміло", – підсумувала Анна Черненко.

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Росіяни нещадно обстрілюють Харків. Вночі 4 вересня ворожа ракета влучила у ресторанний комплекс, що у Київському районі міста. Внаслідок удару спалахнула пожежа, яка охопила 2200 квадратних метрів.

Під вечір того ж дня окупанти знову обстріляли місто. Атакували Холодногірський та Новобаварський райони міста. Поранень зазнали три людини.

Цинічні удари російських загарбників загрожують містянам не лише у безпосередній момент "прильоту". Харків'ян просять бути максимально обережними, адже деякі боєприпаси не розірвалися – вони можуть здетонувати у будь-який момент.

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