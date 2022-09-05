Ба більше, у телефоні 51-річного містянина знайшли фотографію російських військових. Деталі з'ясовуватимуть правоохоронці. Про це 24 каналу сказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко.
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Затриманий міг співпрацювати з ворогом.
Якщо він справді є негідником і корегувальником – буде серйозна стаття,
– сказала кореспондентка.
Чим керуються люди, які підтримують російських вбивць – залишається тільки здогадуватися. "Для чого вони на це йдуть? На те, щоб бомбили й обстрілювали ракетами їхню ж вулицю, їхні ж будинки – незрозуміло", – підсумувала Анна Черненко.
Обстріли Харкова: останні новини
- Росіяни нещадно обстрілюють Харків. Вночі 4 вересня ворожа ракета влучила у ресторанний комплекс, що у Київському районі міста. Внаслідок удару спалахнула пожежа, яка охопила 2200 квадратних метрів.
- Під вечір того ж дня окупанти знову обстріляли місто. Атакували Холодногірський та Новобаварський райони міста. Поранень зазнали три людини.
- Цинічні удари російських загарбників загрожують містянам не лише у безпосередній момент "прильоту". Харків'ян просять бути максимально обережними, адже деякі боєприпаси не розірвалися – вони можуть здетонувати у будь-який момент.
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