Горит здание университета Каразина и полиция: в Харькове оккупанты нанесли ужасный авиаудар
Источник:Суспільне Харків
Во время очередной атаки на Харьков российские захватчики попали в здание Каразина. Из-за этого возник пожар.
Учебный корпус университета расположен у здания СБУ, которое атаковали российские захватчики. В здании университета разбиты окна, а крыша загорелась.
Обратите внимание В Харьковской области за сутки погиб 21 человек, – Синегубов
Пожар в университете Каразина: смотрите видео
Кроме того, загорелось также здание Главного управления полиции Харьковщины. Об этом заявила спикер полиции Елена Бараник.
По данным ГСЧС, горят и жилые дома. Есть угроза распространения огня на другие здания. спасатели сейчас трудятся на месте.
Пожар после обстрела Харькова: смотрите видео
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!