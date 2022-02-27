В Харькове заметили российскую технику: людей призывали не выходить из дома

Военная техника российских захватчиков была замечена в Харькове. Учитывая это, местных жителей просят не выходить на улицы.

Эту информацию уже подтвердил Иван Сокол, глава Департамента гражданской защиты. Об этом сообщили 27 февраля в 7:23.

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Из-за передвижения российской техники Харьковский горсовет утром 27 февраля вынужден был приостановить движение общественного транспорта. Жителей города просят оставаться в укрытиях и не выходить на улицу.

Техника российских захватчиков была замечена, в частности, на Алексеевке. Еще одна колонна двигалась по улице Шевченко в сторону Гидропарка.

Вражеская техника передвигается по Харькову: смотрите видео

Российская военная техника в Харькове: смотрите видео

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