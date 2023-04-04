"Харьковгаз" фальсифицирует баланс потребленного газа, – эксперт
Источник:Telegraf
К потребителям "Харьковгаза" и "Днепрогаза" добавились клиенты "Криворожгаза" и "Харьковгоргаза". Пока они не могут передать показания своих счетчиков и жалуются на космические начисления.
О чем это свидетельствует, объяснил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
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Компания формирует баланс газа на виртуальных показателях
"Харьковгаз", уже 31 марта сообщил об объемах производственно-технических расходов газа за 1 квартал 2023 года, не дождавшись объемов реального потребления газа от населения и предприятий. Хотя баланс потребления и расхода природного газа газораспределительные компании формируют после 5 числа каждого месяца, ведь с 1 по 5 число потребители передают свои показатели потребления ресурса.
Это говорит о том, что компания формирует баланс газа не на реальных показателях потребления, а виртуальных и заказывает ресурс у Оператора ГТС "с потолка", а не в соответствии с потребностями потребителей. Фактически "Харьковгаз" фальсифицирует баланс потребленного газа,
– комментирует эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Его комментарий подтверждают сами потребители "Харьковгаза". Они массово жалуются на фейсбук-странице компании и управляющей компании "Нефтогаз" на длительные неудобства. Среди основных жалоб потребителей – повышенные показатели, отсутствие реакции на запросы и проблемы с работой приложения.
Что пишут потребители в соцсетях:
- "Харьковгаз, зачем вы передаете Нафтогазу потребление, завышенное в десять раз? Когда закончится этот беспорядок?"
- "В приложении невозможно добавить лицевой счет. Нет опции компании Харьковгоргаз. Раньше была. Зачем убрали? Теперь неудобно".
- "Почему передаю корректные показатели на сайте Нафтогаза, а ГРМ передает в три раза больше?".
- "Первое число. Ввожу показатели счетчика. – "По вашему счету уже зафиксированы показатели". Как? Кем? Когда? Проверяю состояние счета – показатели почти в 3 раза выше существующих – на сегодня 157, в Особом кабинете – 275. На звонки никто не отвечает. Что делать?".