Про що це свідчить, пояснив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

До теми "Харківгаз" на 80% збільшив ВТВ під управлінням "Нафтогазу"

Компанія формує баланс газу на віртуальних показниках

"Харківгаз", вже 31 березня повідомив про обсяги виробничо-технічних витрат газу за 1-й квартал 2023 року, не дочекавшись обсягів реального споживання газу від населення та підприємств. Хоча баланс споживання та витрат природного газу газорозподільчі компанії формують після 5 числа кожного місяця, адже з 1 по 5 число споживачі передають свої показники споживання ресурсу.

Це говорить про те, що компанія формує баланс газу не на реальних показниках споживання, а віртуальних і замовляє ресурс у Оператора ГТС "зі стелі", а не відповідно до потреб споживачів. Фактично "Харківгаз" фальсифікує баланс спожитого газу,

— коментує експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Його коментар підтверджують самі споживачі "Харківгазу". Вони масово скаржаться на фейсбук-сторінці компанії та керуючої компанії "Нафтогаз" на тривалі незручності. Серед основних скарг споживачів – завищені показники, відсутність реакції на запити та проблеми із роботою додатка.

Що пишуть споживачі в соцмережах:

"Харківгаз, навіщо ви передаєте Нафтогазу споживання, завищене в десять разів? Коли закінчиться цей безлад?".

"В додатку неможливо додати особовий рахунок. Немає опції компанії Харківміськгаз. Раніше була. Навіщо прибрали? Тепер незручно".

"Чому передаю коректні показники на сайті Нафтогазу, а ГРМ передає у тричі більші?".

"Перше число. Вводжу показники лічильника. – "По вашому рахунку вже зафіксовані показники". Як? Ким? Коли? Перевіряю стан рахунку – показники майже у 3 рази вищі за існуючі – на сьогодні 157, в Особовому кабінеті – 275. На дзвінки ніхто не відповідає. Що робити?".

Нагадаємо, Згідно з даними інформаційної платформи Оператора ГТС України, у січні "Харківгаз" відібрав з мереж ГТС на власні потреби 11,8 мільйона кубів газу проти 7,2 мільйона кубів роком раніше. А в лютому "потреби" компанії збільшилися вдвічі – до 9,2 мільйона кубів проти 4,2 мільйона у лютому 2022 року.