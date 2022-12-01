Электричества не было с весны: как энергетики, несмотря на мины, возвращают свет на Харьковщине

Харьковские энергетики продолжают возобновлять электроснабжение на деоккупированных территориях. Во время этой важной работы они часто видят вражеские мины.

Как рассказала корреспондентка 24 канала Анна Черненко, во время съемки сюжета энергетики натолкнулись на противопехотную враждебную "мину-лепесток". На место вызвали саперов. Это неоднократный случай. Энергетики почти каждый день находят такие "сюрпризы".

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Только что ребята вытаскивали провод и нашли мину. Нечего бояться. Уже хватит бояться. Пусть россияне боятся. Мина называется "бабочка". Лежит и ждет, когда кто-то на нее наступит. Но мы не будем наступать. Ждем саперов,

– рассказал работник Харьковоблэнерго Николай Церковный.

Сам Николай с начала полномасштабного вторжения эвакуировал более тысячи человек из Харькова. А потом отдал свой автомобиль на нужды ВСУ. Сейчас мужчина помогает возвращать свет на оккупированных территориях.

Какая ситуация с подачей электричества на уволенной Харьковщине

По словам Черненко, в Балаклейском районе удалось возобновить подачу электроэнергии уже на 88%. В Изюме свет уже есть у 95% пользователей. Энергетики постепенно продвигаются в район.

Восстановление постепенно идет в Старый Салтов. В Волчанске, несмотря на постоянные обстрелы со стороны оккупантов, уже на 100% есть свет. Энергетики выезжают на восстановление линий передач после обстрелов.

К сожалению, сложная ситуация – это Боровский и Купянский районы, которые тоже продолжают обстреливать оккупанты. Но и там смогли дать электричество. Теперь после новых обстрелов возобновляют питание. Двуречанский район сейчас единственный, еще не деоккупированный. Там ситуация самая сложная,

– отметила Черненко.

Как харьковские энергетики возобновляют электроснабжение: смотрите видео

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