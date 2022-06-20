Об этом 24 каналу рассказал советник главы МВД Ростислав Смирнов. По его словам, украинские военные готовы к обороне и знают о планах российских оккупантов.
Важно На Харьковщине оккупанты безуспешно пытались вести разведку боем
Харьковщина не по зубам россиянам
Смирнов добавил, что сейчас у российских захватчиков нет такого количества личного состава и техники, чтобы захватить Харьков. К примеру, в начале полномасштабного вторжения у оккупантов были значительно большие ресурсы. Тогда украинские военные продержались и отбросили россиян от окрестностей города. А впоследствии совершили контрнаступление на определенных направлениях.
Мы готовы к обороне. Видим, что у врага есть определенные планы. Но мы к ним готовимся. Можем утверждать, что у нас достаточно большое количество бойцов на Харьковском направлении, которое удержит город, – отметил Ростислав Смирнов.
Готова ли Харьковщина к обороне – отвечает Ростислав Смирнов: смотрите видео
ВСУ недавно выбили россиян из Дмитровки
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия снова собирает силы, чтобы атаковать Харьков. Также среди планов оккупантов – захватить Славянск. Об этом он сообщил, выступая на Global Policy Forum. Зеленский обратил внимание, что в Харькове перед началом полномасштабного вторжения проживало 1,5 миллиона человек.
- В начале мая Вооруженные Силы Украины перешли в контрнаступление на некоторых участках Харьковщины. С тех пор они освободили более 20 городов и сел. А 17 июня украинские защитники выбили российских оккупантов из Дмитровки.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр отмечает, что ситуация на фронте динамичная – все быстро меняется. Сейчас российские военные пытаются удержать позиции в Харьковской области, а также пытаются помешать Вооруженным Силам выйти на государственную границу Украины.
- Ранее советник главы министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что российские захватчики собираются возобновить штурмовые действия на территории Харьковской области и снова превратить Харьков в прифронтовой город.