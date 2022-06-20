Об этом 24 каналу рассказал советник главы МВД Ростислав Смирнов. По его словам, украинские военные готовы к обороне и знают о планах российских оккупантов.

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Смирнов добавил, что сейчас у российских захватчиков нет такого количества личного состава и техники, чтобы захватить Харьков. К примеру, в начале полномасштабного вторжения у оккупантов были значительно большие ресурсы. Тогда украинские военные продержались и отбросили россиян от окрестностей города. А впоследствии совершили контрнаступление на определенных направлениях.

Мы готовы к обороне. Видим, что у врага есть определенные планы. Но мы к ним готовимся. Можем утверждать, что у нас достаточно большое количество бойцов на Харьковском направлении, которое удержит город, – отметил Ростислав Смирнов.

Готова ли Харьковщина к обороне – отвечает Ростислав Смирнов: смотрите видео

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