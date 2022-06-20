Про це 24 каналу розповів радник голови МВС Ростислав Смірнов. За його словами, українські військові готові до оборони і знають про плани російських окупантів.
Важливо На Харківщині окупанти безуспішно намагались вести розвідку боєм
Харківщина не по зубах росіянам
Смірнов додав, що зараз в російських загарбників немає такої кількості особового складу та техніки, щоб захопити Харків. До прикладу, на початку повномасштабного вторгнення у окупантів були значно більші ресурси. Тоді українські військові протрималися та відкинули росіян від околиць міста. А згодом здійснили контрнаступ на певних напрямках.
Ми готові до оборони. Бачимо, що у ворога є певні плани. Але ми до них готуємося. Можемо стверджувати, що в нас достатньо велика кількість бійців на Харківському напрямку, яка втримає місто, – наголосив Ростислав Смірнов.
Чи готова Харківщина до оборони – відповідає Ростислав Смірнов: дивіться відео
ЗСУ нещодавно вибили росіян із Дмитрівки
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія знову збирає сили, щоб атакувати Харків. Також серед планів окупантів – захопити Слов’янськ. Про це він повідомив під час виступу на Global Policy Forum. Зеленський звернув увагу, що в Харкові перед початком повномасштабного вторгнення проживало 1,5 мільйона людей.
- На початку травня Збройні Сили України перейшли в контрнаступ на деяких ділянках Харківщини. З того часу вони звільнили понад 20 міст та сіл. А 17 червня українські захисники вибили російських окупантів із Дмитрівки.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголошує, що ситуація на фронті динамічна – все швидко змінюється. Зараз російські військові намагаються втримати позиції на Харківщині, а також намагаються завадити Збройним Силам вийти на державний кордон України.
- Раніше радник голови міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що російські загарбники збираються поновити штурмові дії на території Харківської області та знову перетворити Харків на прифронтове місто.