Про це 24 каналу розповів радник голови МВС Ростислав Смірнов. За його словами, українські військові готові до оборони і знають про плани російських окупантів.

Важливо На Харківщині окупанти безуспішно намагались вести розвідку боєм

Харківщина не по зубах росіянам

Смірнов додав, що зараз в російських загарбників немає такої кількості особового складу та техніки, щоб захопити Харків. До прикладу, на початку повномасштабного вторгнення у окупантів були значно більші ресурси. Тоді українські військові протрималися та відкинули росіян від околиць міста. А згодом здійснили контрнаступ на певних напрямках.

Ми готові до оборони. Бачимо, що у ворога є певні плани. Але ми до них готуємося. Можемо стверджувати, що в нас достатньо велика кількість бійців на Харківському напрямку, яка втримає місто, – наголосив Ростислав Смірнов.

Чи готова Харківщина до оборони – відповідає Ростислав Смірнов: дивіться відео

ЗСУ нещодавно вибили росіян із Дмитрівки