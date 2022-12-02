Ракетный удар по пятиэтажке в Харьковской области: есть раненые и серьезные разрушения

1 декабря российские оккупанты ударили по пятиэтажке в селе Клугино-Башкировка Харьковской области. К сожалению, в результате обстрела есть раненые.

Об этом сообщила мэр Чугуева Галина Минаева. Так, ракетный удар принес немало бед.

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Что известно об обстреле Клугино-Башкировки

По словам Минаевой, в результате ночных обстрелов российской ракетой частично разрушена жилая пятиэтажка. К счастью, обошлось без погибших. Впрочем, есть раненые и уничтожено имущество многих жителей.

Теперь необходимы первоочередные потребности – тяжелая техника для демонтажа аварийных конструкций, строительные материалы, восстановление поврежденных коммуникаций и обеспечение временным жильем потерявших его. Мэр отметила, что все эти вопросы будут решаться с максимальной оперативностью.

Представитель председателя ОВА Елена Шаповал сообщила, что по пятиэтажке в селе Клугино-Башкировка российская армия ударила, по предварительной информации, ракетой С-300. Две женщины получили ранения.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что пострадала женщина 67 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение и оказали помощь, пациентка продолжит лечение амбулаторно. Еще одной 24-летней женщине была оказана помощь на месте.

Что происходит на месте обстрела / фото Галина Минаева

Оккупанты обстреливают Украину: последние новости

2 декабря во время воздушной тревоги в Запорожье раздались взрывы. Местные власти подтвердили прилеты и рассказали, что враг попал по инфраструктурному объекту.

1 декабря захватчики обстреляли предприятие ДТЭК. Два человека были ранены.

Из-за ракетных обстрелов ТЭЦ в Ладыжине Винницкой области тысячи людей остались без тепла. 1 декабря теплоснабжение в дома местных жителей возобновили.

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