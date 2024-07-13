Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов, добавив, что в полосе ответственности бригады враг привлекает силы размерами с дивизию вооруженных сил России. Ее основу составляют новоприбывшие бойцы.

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Где сосредоточились россияне на Харьковщине

Ситуация остается абсолютно контролируемой, враг не имеет успехов, но несет большие потери. Удерживать фронт удается исключительно благодаря самоотверженности и героизму каждого украинского военнослужащего.

Бои идут за поселок Боровая, которое является выгодной позицией. Оккупанты изо всех сил пытаются его захватить. Среди причин – особенности рельефа и логистическое сообщение.

Ситуация в Боровой: смотрите на карте

"Эта точка остается очень актуальной для врага, потому что является логистическим хабом, последним крупным населенным пунктом под рекой. То есть в случае захвата оккупантами Боровой река служит водной преградой", – отметил майор ВСУ.

Поэтому противник пытается захватить поселок, перерезать логистику и выбить качественный плацдарм для будущих наступательных действий. Однако со всех сторон россияне теряют большое количество личного состава, техники, боеприпасов, поэтому могут рассчитывать исключительно на тактические достижения.

Это посадка, которую они уничтожают и там не остается ничего, кроме земли, взводные/обратные опорные пункты, которые полностью разбиты КАБами. То есть они отдают очень много ресурсов, человеческого потенциала, но успехов не имеют,

– добавил заместитель командира 3-й ОШБр.

Оккупанты пытаются создать давление по всей линии фронта, чтобы "растянуть" наши силы. Концентрирование войск со стороны врага для достижения оперативных успехов на Харьковском направлении не видно. Конечно, россияне могут возобновить свои усилия через некоторое время, но сейчас ситуация стабильна.

Еще раз подчеркну, это возможно только благодаря самоотверженной работе солдат, сержантов, офицеров на переднем крае. Во время страшной жары, во время дефицита боеприпасов, техники – мы делаем все, чтобы остановить врага. Как видите, это происходит результативно,

– подчеркнул майор ВСУ.