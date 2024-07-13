Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов, додавши, що в смузі відповідальності бригади ворог залучає сили розмірами з дивізію збройних сил Росії. Її основу складають новоприбулі бійці.

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Ситуація залишається абсолютно контрольованою, ворог не має успіхів, але зазнає великих втрат. Втримувати фронт вдається виключно завдяки самовідданості та героїзму кожного українського військовослужбовця.

Бої йдуть за селище Борова, яке є вигідною позицією. Окупанти з усіх сил намагаються його захопити. Серед причин – особливості рельєфу та логістичне сполучення.

Ситуація у Боровій: дивіться на карті

"Ця точка залишається дуже актуальною для ворога, бо є логістичним хабом, останнім великим населеним пунктом під річкою. Тобто у випадку захоплення окупантами Борової річка слугує водною перешкодою", – зауважив майор ЗСУ.

Тож противник намагається захопити селище, перерізати логістику та вибити якісний плацдарм для майбутніх наступальних дій. Однак з усіх сторін росіяни втрачають велику кількість особового складу, техніки, боєприпасів, тому можуть розраховувати виключно на тактичні досягнення.

Це посадка, яку вони знищують й там не залишається нічого, крім землі, взводні/ротні опорні пункти, які повністю розбиті КАБами. Тобто вони віддають дуже багато ресурсів, людського потенціалу, але успіхів не мають,

– додав заступник командира 3-ї ОШБр.

Окупанти намагаються створити тиск по всій лінії фронту, щоб "розтягнути" наші сили. Концентрування військ з боку ворога для досягнення оперативних успіхів на Харківському напрямку не видно. Звісно, росіяни можуть поновити свої зусилля через деякий час, але зараз ситуація стабільна.

Ще раз підкреслю, це можливо тільки завдяки самовідданій роботі солдатів, сержантів, офіцерів на передньому краї. Під час страшної спеки, під час дефіциту боєприпасів, техніки – ми робимо все, щоб зупинити ворога. Як бачите, це відбувається результативно,

– наголосив майор ЗСУ.