На Харьковщине десантники мощно разгромили оккупантов: уничтожили колонну морпехов, 5 танков
17 апреля 2022 , 11:37Читати новину українською
Источник:ГПСУ в телеграме
Украинские военные продолжают героически разбивать пришедших к нам из России оккупантов. На этот раз отличились на Слобожанском направлении.
Мощный удар враг получил от украинских десантников. Сообщает о подвиге Госпогранслужба.
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На Харьковском направлении воины десантно-штурмовых войск нанесли мощные удары по противнику и уничтожили 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники,
– говорят в сообщении.
Речь идет об уничтожении вражеских БМП и БТР, а также колонны подразделений морской пехоты российских оккупантов.
Воины-десантники мощно разбили россиян / Фото из телеграма ГПСУ
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