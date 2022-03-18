На Харьковщине из-за обстрелов погибла вся семья, жертвой стал и 11-летний мальчик
Источник:Харьковская областная прокуратура
Возле Изюма в Харьковской области российские оккупанты продолжают циничные обстрелы мирного населения. Из-за этого погибла целая украинская семья.
В Харьковской прокуратуре уже начали расследовать это преступление. Его рассматривают по статье о нарушении обычаев и законов войны.
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По данным следствия, 18 марта 2022 военнослужащие России произвели артиллерийский обстрел села Заводы Изюмского района Харьковской области. В результате разрушен жилой дом. В тот момент в нем находилась семья. Мужчина, две женщины и 11-летний мальчик погибли на месте,
говорится в сообщении прокуратуры.
Телесные повреждения также получила еще одна жительница дома. Досудебное расследование продолжается.
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