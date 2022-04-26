На Харьковщине оккупанты пытаются наступать в направлении Заводов: продолжаются боевые действия

Российские оккупанты пытаются наступать в направлении населенного пункта Заводы. Вооруженные Силы Украины активно защищаются: там продолжаются боевые действия.

В целом, на Слобожанском направлении захватчики продолжают частично блокировать Харьков. Они регулярно усиливают свои подразделения.

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Оккупанты целятся в объекты критической инфраструктуры

Россияне пытаются обстрелять позиции украинских войск вблизи Харькова. Также они цинично уничтожают важные объекты критической инфраструктуры.

На Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частичную блокировку города Харькова и огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры, – отмечают в Генштабе.

Напомним, в Херсонской области украинским военным удалось уничтожить склад с боеприпасами. Ликвидировали более 70 оккупантов.

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