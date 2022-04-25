На Харьковщине оккупанты пытаются ввести рубли и готовят запуск мобильного оператора

Российские захватчики усиливают свое влияние на оккупированных территориях Харьковской области. В частности известно о введении рублей.

Как рассказывают в Главном управлении разведки, в Харьковской области оккупанты пытаются деморализовать население. В частности, распространяя фейки о захваченном Харькове.

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Вводят рубли и запускают своего оператора

Российские захватчики также усиленно контролируют телефонные и интернет-сети на оккупированных территориях. Уже известно о том, что в области устанавливается оборудование оператора "МегаФон".

Кроме того, в оборот вводятся российские рубли. Чтобы воспользоваться ими, местных жителей призывают выезжать в Россию. Там, уверяют оккупанты, можно будет приобрести товары и лекарства.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в течение последних суток оккупанты продолжали обстреливать Харьков и область. Также они не оставляют попыток штурмовать направления Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Но эти попытки безрезультатны.

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