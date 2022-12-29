Была пилотом дронов: на фронте погибла 28-летняя Владислава Черных

Во время выполнения боевого задания в Харьковской области 28 декабря погибла военнослужащая "Хартии" Владислава Черных. Она была медиком и аспиранткой Национального фармацевтического университета.

Девушке было всего 28 лет, об этом сообщили в пресс-службе университета. Она была дочерью почётного ректора Валентина Черниха.

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Все восхищались оптимизмом Владиславы

Подчеркнули, что Владислава была гордостью университета. Все, кто знал ее, восхищались ее оптимизмом, разумом, человечностью, силой воли. Девушка одобрила тяжелое решение для семьи и приняла участие в борьбе с агрессором. Она присоединилась к рядам ВСУ, потому что так требовало ее сердце и любовь к Украине.

Университетское сообщество выразило соболезнования ректору. Отмечали, что потеря ребенка – наибольшее испытание, поскольку эту боль невозможно утишить.



Владислава Черных / Фото "Общественное"

Погибшая была пилотом дронов

Командир "Хартии" Всеволод Кожемяко рассказал, что Влада была очень жадна новым знаниям. Девушка постоянно обучалась военному делу. В "Хартию" пришла как медик, но работала в разведке, а затем стала пилотом дронов разного назначения-разведчиков, бомбардировщиков и камикадзе.

Владислава фокусировалась на уничтожении кафиров и освобождении украинской земли.



Погибла военнослужащая "Хартии" / Фото со страницы фармацевтического университета