Дівчині було лише 28 років, про це повідомили у пресслужбі університету. Вона була донькою почесного ректора Валентина Черниха.

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Усі захоплювались оптимізмом Владислави

Наголосили, що Владислава була гордістю університету. Всі, хто знав її, захоплювалися її оптимізмом, розумом, людяністю, силою волі. Дівчина схвалила важке рішення для родини й долучилась до боротьби з агресором. Вона приєдналась до лав ЗСУ, бо так вимагало її серце та любов до України.

Університетська спільнота висловила співчуття ректору. Зазначили, що втрата дитини – найбільше випробування, оскільки цей біль неможливо втишити.



Владислава Черних / Фото "Суспільне"

Загибла була пілотом дронів

Командир "Хартії" Всеволод Кожем'яко розповів, що Влада була дуже жадібна до нових знань. Дівчина постійно навчалася військовій справі. У "Хартію" прийшла як медик, але працювала в розвідці, а потім стала пілотом дронів різного призначення-розвідників, бомбардувальників та камікадзе.

Владислава фокусувалась на знищенні окупантів та звільненні української землі.



Загинула військовослужбовиця "Хартії" / Фото зі сторінки фармацевтичного університету