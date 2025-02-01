Креативность и польза поражает: военные на Харьковщине создали настоящую "дронопочту"

Военные 57 ОМПБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко наладили процесс передачи побратимам на передовую посылок с помощью БпЛА. Это удалось сделать на Волчанском направлении, где из-за особенностей рельефа сложно и опасно добраться транспортом, чтобы передать необходимые для бойцов вещи.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что военные собственноручно разработали так называемую "дронопочту". Сначала возникла идея, впоследствии ее удалось реализовать и теперь это все набрало обороты, количество отправляемых посылок с каждым разом увеличивается.

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Какой допустимый вес посылок и чем их наполняют?

В команде бойцов-изобретателей несколько человек, один из них – глава села в западной части Украины. Он электрик по образованию. Пользуясь знаниями, которые имеет, придумал как наладить процесс прямо на позициях, чтобы максимально быстро доставить и продукты, и медикаменты, и боевые запасы тем, кто на линии боестолкновения.

Это командная работа, потому что важно потом правильно посылку направить, чтобы она поступила туда, куда надо,

– отметила Черненко.

Стандартный набор такой посылки предусматривает: воду, каши, тушенку, хлеб, сладкие батончики, сахар, кофе, сигареты, газовые баллончики, носки. Вес посылки – от 10 до 12 килограммов.

"Когда наш батальон взялся к обороне Волчанска, возникла острая необходимость в обеспечении бойцов на позициях самым необходимым. В связи с тем, что существует естественное препятствие в виде реки, которая не позволяет быстро доставлять посылки, возникла идея делать это с помощью больших дронов", – рассказал командир взвода 34 ОМПБ 57 ОМПБр им. кошевого атамана Костя Гордиенко.

Военные разработали 2 станка

День команда военных начинает с того, что получает заказ с позиций собратьев, формирует список, собирает и отправляет посылки. Затем получает обратную связь, что долетело, а что нет. Есть постоянная потребность в материалах для изготовления ящиков, скотчах, пленках для обмотки и того, чем наполняются посылки.

Военные обустроили 2 станка. Один для того, чтобы разрезать материал, из которого делают ящики, другой – для заворачивания их в пленку. Основная проблема в том, что во время сброса посылки и ее падения с высоты бутылки с водой разбиваются.

Военные отметили, что вода – это большая ценность для бойцов на позициях, для них она даже важнее, чем продукты питания. Поэтому впоследствии пришли к определенным наработкам и теперь с каждой бутылки отливают немного воды и хорошо заматывают упаковки с водой.

Заметьте, в 57 ОМПБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко продолжается сбор средств, поскольку есть потребность в закупке РЭБ и FPV-дронов. Задонатить можно на банку по указанному QR-коду.