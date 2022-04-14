На Харьковщине в результате вторжения России погибли 503 мирных жителя, из них – 24 ребенка

Харьковская область страдает от циничных обстрелов российских военных, ведущих огонь по гражданским. С начала полномасштабной войны в области, к сожалению, погибли 503 мирных жителя.

Жертвами войны России в Харьковской области стали 24 ребенка

Соответствующие данные сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. От рук российских военных в Харьковской области погибли 24 ребенка.

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За время полномасштабного вторжения РФ погибли 503 мирных жителя Харьковщины, из них – 24 ребенка. Это невинное гражданское население, мы им не простим ни одной жизни,

– отметил глава Харьковской ОВА.

За сутки пострадали 8 человек

Олег Синегубов сообщил, что в течение суток российские военные нанесли 34 удара с РСЗО и артиллерии по районам Харькова. Кроме того, оккупанты обстреливали Золочев и населенные пункты рядом с ним.

В результате обстрелов, к сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения. Сообщается, что в Харьковской области за день получили ранения 8 человек. Еще один человек погиб.

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