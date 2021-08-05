На Харьковщине СБУ пришла с обысками к "Нацкорпусу"

Сотрудники Службы безопасности Украины 5 августа пришли с обысками к по меньшей мере десяти членам "Нацкорпуса" в Харьковской области. Это связано с открытым уголовным производством.

Обыски проходят в квартирах активистов. Об этом рассказал один из лидеров организации Максим Жорин.

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Как проходят обыски

Жорин отметил, что у людей изъяли телефоны и ноутбуки. Однако подозрений якобы не выдвигали. По неподтвержденной информации активиста, говорится о деле 2018 года.

Обыски он называет борьбой власти, в частности, президента против "активной части улицы". Кроме того, видит в этом "пророссийский след".

Уже скоро начнется осень, он решил бороться с активной частью проукраинской улицы, а именно с представителями "Национального корпуса",

– сказал Жорин.

Обыски проходят только на Харьковщине.

Что говорят в СБУ

Пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Лилия Домашевская подтвердила информацию об обысках. Они действительно проходят в рамках уголовного производства.

Однако до завершения оперативных действий не могут рассказать, по какому именно делу. После обысков обещают прокомментировать.

Обратите внимание! В СБУ 5 августа заявили, что пресекли деятельность преступной организации на Харьковщине. Задержали 7 участников, которые угрожали предпринимателям, требовали деньги у работников учреждений здравоохранения и бизнесменов, которые предоставляют ритуальные услуги. Объем ежемесячной "прибыли" нарушителей достигал более 1 миллиона гривен.

Правда, не сообщили, связано ли это с обысками в "Нацкорпусе".