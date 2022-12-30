Ехали за елкой, а наткнулись на мину: на Харьковщине супруги взорвались на мини
Источник:Офис генпрокурора
В Харьковской области произошла трагедия с супругами, которые на своем автомобиле наехали на мину. Из-за наезда на мину автомобиль взорвался.
Сообщается, что жуткий инцидент произошел в пятницу, 30 декабря, в селе Борщева Харьковского района. Автомобиль наехал на взрывное устройство возле леса.
Похоже В Житомирской области автомобиль взорвался на мини: погибли супруги, осиротели 8 детей
Мужчина погиб из-за взрыва
На момент взрыва в автомобиле находились супруги. К сожалению, 65-летний мужчина погиб на месте. Его 63-летняя жена получила травмы и находится в больнице.
Взрыв автомобиля в Харьковской области: видео
В Офисе генпрокурора сообщили, что после трагедии начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
В Харьковской области опасно после того, как оккупанты заминировали территорию
- Российские военные под давлением ВСУ отступили почти со всей территории Харьковской области. Но после себя оккупанты оставили немало неприятных "сюрпризов", заминировав территорию.
- Кроме того, враг постоянно обстреливает Харьковщину и обломки ракет падают вблизи населенных пунктов. Так, в октябре жертвой россиян стала целая семья.
- В селе Федоровка мужчина принес домой обломок ракеты С-300, который взорвался. В результате взрыва погиб 47-летний Александр, его 35-летняя беременная жена Юлия и 4-летняя дочь Варвара.
- Еще один трагический случай произошел в селе Бугаевка Чугуевского района. Там в лесу на мине взорвались 47-летний мужчина и его сын, которому всего 7 лет. Отец и сын пошли на рыбалку. Играя, мальчик побежал к кустам и взорвался на мине. Отец хотел помочь ему, но тоже взорвался.