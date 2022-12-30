Ехали за елкой, а наткнулись на мину: на Харьковщине супруги взорвались на мини

В Харьковской области произошла трагедия с супругами, которые на своем автомобиле наехали на мину. Из-за наезда на мину автомобиль взорвался.

Сообщается, что жуткий инцидент произошел в пятницу, 30 декабря, в селе Борщева Харьковского района. Автомобиль наехал на взрывное устройство возле леса.

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Мужчина погиб из-за взрыва

На момент взрыва в автомобиле находились супруги. К сожалению, 65-летний мужчина погиб на месте. Его 63-летняя жена получила травмы и находится в больнице.

Взрыв автомобиля в Харьковской области: видео

В Офисе генпрокурора сообщили, что после трагедии начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

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