На Харьковщине украинская артиллерия "проучила" российский батальон: враг понес большие потери
Источник:Генштаб ВСУ
В Харьковской области украинская артиллерия нанесла огонь по батальонной тактической группе 59 батальона России. Оккупанты понесли серьезные потери.
Российские захватчики потеряли как технику, так и военных. Точное количество потерь российской армии в результате этого обстрела пока не назвали.
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Продолжаем наблюдать за успехами Вооруженных Сил Украины и верим в победу.
В Харьковской области действовавшая в направлении Харькова батальонно-тактическая группа из состава 59-го танкового полка Западного военного округа попала под огонь украинской артиллерии. Сведенному подразделению нанесен значительный урон в живой силе и технике,
– говорится в сообщении.
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