На Харьковщине уничтожили командно-штабную машину и пехоту врага: красноречивое видео

15 марта 2022 , 11:36
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Источник:

телеграмм-канал Немичев Константин

В Харьковской области украинские спецназовцы уничтожили командно-штабную машину и месторасположение пехоты российской армии.

О потерях врага сообщил командир 225-го батальона Константин Немичев. Операция по уничтожению проводилась бойцами отдельного отряда специального назначения "Азов" совместно с Вооруженными силами Украины и Нацгвардии. 

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Силами 226 батальона "АЗОВ" совместно с воинами ВСУ и НГУ были нанесены значительные потери оккупанту на Харьковщине,
– сообщил Немичев. 

Следовательно, уничтожена командно-штабная машина, здание расположения пехоты и складское помещение.

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Автор: Анастасія Лукашевська