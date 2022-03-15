На Харьковщине уничтожили командно-штабную машину и пехоту врага: красноречивое видео
15 марта 2022 , 11:36Читати новину українською
Источник:телеграмм-канал Немичев Константин
В Харьковской области украинские спецназовцы уничтожили командно-штабную машину и месторасположение пехоты российской армии.
О потерях врага сообщил командир 225-го батальона Константин Немичев. Операция по уничтожению проводилась бойцами отдельного отряда специального назначения "Азов" совместно с Вооруженными силами Украины и Нацгвардии.
Внимание "Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск
Силами 226 батальона "АЗОВ" совместно с воинами ВСУ и НГУ были нанесены значительные потери оккупанту на Харьковщине,
– сообщил Немичев.
Следовательно, уничтожена командно-штабная машина, здание расположения пехоты и складское помещение.
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