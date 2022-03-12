На Харьковщине ВСУ захватили российский модуль комплекса Барнаул-Т

Вооруженные Силы Украины захватывают российскую военную технику. В Харьковской области защитники отобрали комплекс Барнаул-Т, чтобы защищать воздушное пространство.

Об этом сообщили 12 марта. Российский модуль комплекса "Барнаул-Т" будет применен для систем противовоздушной обороны Украины.

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"Барнаул-Т" используется для разведки воздушных целей. Также техника способна принимать информацию.



Захваченная техника оккупантов / Фото телеграм-канала "Останній блокпост"

Еще один случай победы

В Харьковской области 11 марта Вооруженные Силы Украины уничтожили колонну военной техники России. Оккупанты потеряли танки, боевые машины и топливозаправщики. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Кроме того, защитники ликвидировали живую силу противника. Нескольким россиянам удалось убежать в лес.