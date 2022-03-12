Про це повідомили 12 березня. Російський модуль комплексу "Барнаул-Т" застосують для систем протиповітряної оборони України.

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"Барнаул-Т" використовують для розвідки повітряних цілей. Також техніка здатна приймати інформацію.



Захоплена техніка окупантів / Фото телеграм-каналу "Останній блокпост"

Ще один випадок перемоги

На Харківщині 11 березня Збройні Сили України знищили колону військової техніки Росії. Окупанти втратили танки, бойові машини та паливозаправники. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Крім цього, захисники ліквідували живу силу противника. Кільком росіянам вдалося втекти до лісу.